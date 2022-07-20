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В ЕК назвали невозможным запуск СП-2 из-за отсутствия сертификации

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Фото: REUTERS
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Газопровод «Северный поток — 2» не может эксплуатироваться ни при каких условиях из-за отсутствия сертификации, заявила 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Северный поток — 2» не сертифицирован и не может работать. Что касается «Северного потока», то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена», — рассказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее, 20 июля, президент РФ Владимир Путин предложил увеличить поставки газа в Европу за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2», если немецкая сторона согласится его сертифицировать.

В тот же день еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Для этого государства ЕС готовы продлить работу своих угольных и атомных электростанций.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены до 24 июля из-за необходимости техобслуживания газопровода. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

В июне приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

Турбина находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за антироссийских санкций Оттавы компания не могла их вернуть. Позднее, после обсуждений с Германией, Канада приняла решение о возвращении турбины.

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