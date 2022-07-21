Лукашенко заявил об ударах по военным объектам Украины с территории Белоруссии

С территории Белоруссии были нанесены удары по военным объектам Украины. Об этом в четверг, 21 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству France-Press, выдержки из которого привело БелТА.

При этом он отметил, что Белоруссия ни живой силой, ни военной техникой не воюет на Украине.

«Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что роль Белоруссии в спецоперации по защите Донбасса заключается в прикрытии тыла.

«Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем: и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем», — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал страны НАТО воспользоваться моментом и закончить конфликт на Украине, чтобы не идти к пропасти ядерной войны.

3 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь.

За день до этого белорусский лидер отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены. Он подчеркнул, что разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, а провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработают.

1 июля Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Целями Запада он назвал сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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