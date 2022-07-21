Строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием РФ началось в Турции

В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» с участием России.

Торжественная церемония заливки первого бетона прошла на площадке энергоблока.

Российская компания «Росатом» 29 октября прошлого года получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции. До получения лицензии на работы на участке сооружения блока проводился подготовительный этап — инженерные изыскания и устройство котлована.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 октября предложил российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже возводящейся АЭС «Аккую».

Разрешение на строительство первого блока было выдано 2 апреля 2018 года. Предполагается, что электростанция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт.

Путин и Эрдоган присутствовали на церемонии начала возведения объекта 3 апреля 2018 года.