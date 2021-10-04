Турция предложила России построить в стране еще две АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи предложил российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую». Об этом 4 октября сообщает газета «Коммерсант», уточняя, что речь идет об атомных станциях в Синопе и Игнеаде, расположенных на берегу Черного моря.

В «Росатоме» изданию прокомментировали возможное строительство двух АЭС.

«Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами», — цитирует «Ъ» представителя госкорпорации.

Кроме того, в пресс-службе компании рассказали, что смогут использовать наработки проекта АЭС «Аккую», в том числе налаженные каналы взаимодействия с регулирующими органами Турции, в последующих проектах.

Информацию о разговоре об АЭС в Турции ранее подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры глав государств состоялись 29 сентября в Сочи. Тогда Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров российский лидер также отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются позитивно.

Площадка возле города Синоп — самый проработанный проект, считают собеседники «Ъ» в отрасли. Предполагалось, что строить четыре блока на 4,6 ГВт на новых реакторах Atmea1 будет консорциум во главе с японской Mitsubishi и французской Framatome по схеме BOO (build-own-operate). Однако стороны не договорились по цене.

Проект АЭС в Игнеаде, расположенной в 10 км от Болгарии, тоже не продвигается. В 2014 году Турция подписала соглашение с китайской SNPTC и американской Westinghouse о начале эксклюзивных переговоров по строительству АЭС на базе реакторов AP1000 и CAP1400. Запуск станции был запланирован на 2023 год. О продвижении проекта не сообщалось.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Станция стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Запуск первого энергоблока запланирован на 2023 год.