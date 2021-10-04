Прямой эфир
Мир
КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей
Мир
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Мир
Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине скандалом огромного масштаба
Общество
Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Наука
NASA завершило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»
Мир
Турция предложила России построить в стране еще две АЭС
Мир
На Украине спрогнозировали последствия «досье Пандоры» для Зеленского
Общество
Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом прятался в детском саду

Турция предложила России построить в стране еще две АЭС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи предложил российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую». Об этом 4 октября сообщает газета «Коммерсант», уточняя, что речь идет об атомных станциях в Синопе и Игнеаде, расположенных на берегу Черного моря.

В «Росатоме» изданию прокомментировали возможное строительство двух АЭС.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

«Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами», — цитирует «Ъ» представителя госкорпорации.

Кроме того, в пресс-службе компании рассказали, что смогут использовать наработки проекта АЭС «Аккую», в том числе налаженные каналы взаимодействия с регулирующими органами Турции, в последующих проектах.

Информацию о разговоре об АЭС в Турции ранее подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры глав государств состоялись 29 сентября в Сочи. Тогда Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров российский лидер также отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются позитивно.

Площадка возле города Синоп — самый проработанный проект, считают собеседники «Ъ» в отрасли. Предполагалось, что строить четыре блока на 4,6 ГВт на новых реакторах Atmea1 будет консорциум во главе с японской Mitsubishi и французской Framatome по схеме BOO (build-own-operate). Однако стороны не договорились по цене.

Проект АЭС в Игнеаде, расположенной в 10 км от Болгарии, тоже не продвигается. В 2014 году Турция подписала соглашение с китайской SNPTC и американской Westinghouse о начале эксклюзивных переговоров по строительству АЭС на базе реакторов AP1000 и CAP1400. Запуск станции был запланирован на 2023 год. О продвижении проекта не сообщалось.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Станция стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Запуск первого энергоблока запланирован на 2023 год.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021