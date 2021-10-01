Песков подтвердил обсуждение Путиным и Эрдоганом новых блоков АЭС в Турции

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, у Анкары есть конкретные географические точки, где она думает их разместить. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Переговоры глав государств состоялись 29 сентября в Сочи. Тогда Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров российский лидер также отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются позитивно.

«Действительно, речь шла. И мы вчера говорили, что речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание», — отметил Песков.

По его словам, лидеры также говорили о возможности продолжения российско-турецкого сотрудничества.

Ранее, 17 сентября, Эрдоган заявлял, что Турция рассчитывает на то, что строительство первого реактора атомной электростанции «Аккую» завершится к маю 2023 года.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость строительства оценивается почти в $20 млрд.

Строительство первого энергоблока АЭС с участием госкорпорации «Росатом» началось в апреле 2018 года. Тогда же состоялась церемония по закладке фундамента станции в рамках визита президента России в Анкару. Пуск первого блока запланирован в 2023 году, затем каждый год будет запускаться по блоку.