Российский шахматист Карякин прокомментировал отказ Карлсена защищать свой титул

Худшие опасения сбылись, заявил 20 июля российский шахматист Сергей Карякин, комментируя отказ норвежца Магнуса Карлсена защищать титул в матче с россиянином Яном Непомнящим.

«Теперь, боюсь, что в шахматах начнется серьезный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона и кто даст на это деньги?» — написал он в Telegram.

Об отказе норвежца стало известно ранее в этот день. Карлсен объяснил это отсутствием мотивации. Он посчитал, что уже не получит от матча «многого».

По его словам, он принял решение во время проведения турнира претендентов, на котором Непомнящий одержал досрочную победу 3 июля.

Теперь соперником российского шахматиста может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежец по итогам 11 партий одержал победу.