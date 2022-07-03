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Спорт
Россиянин Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов

Россиянин Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов

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Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor
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Гроссмейстер из России Ян Непомнящий 3 июля сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом в 13-м туре шахматного турнира претендентов. Таким образом, россиянин досрочно стал победителем соревнований, которые проходят в Мадриде.

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Непомнящий, играя белыми фигурами, набрал 9 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до окончания соревнований. Теперь в матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, который является действующим чемпионом мира, пишет «Спорт-Экспресс». В 2021 году, сражаясь за звание чемпиона мира, Непомнящий досрочно уступил норвежскому шахматисту со счетом 3,5:7,5.

В заключительном, 14-м туре 31-летний Непомнящий черными фигурами сыграет с соперником из Польши Яном-Кшиштофом Дудой.

В конце июня «Известия» сообщали, что Ян Непомнящий феноменально провел первый круг турнира претендентов-2022, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. На старте второго круга он разошелся миром с Хикару Накамурой (белыми), а в девятом туре встречался с Фабиано Каруана (черными).

Также в марте стало известно, что российский гроссмейстер Сергей Карякин после шестимесячной дисквалификации, которая вступила в силу с 21 марта 2022 года, пропустит главный старт года — турнир претендентов-2022, который проходит в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Как сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ), причиной такого решения стали политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), поддержавшего позицию президента РФ Владимира Путина относительно последних событий на Украине.

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