Не помнящий поражений: выйдет ли россиянин на реванш с Карлсеном

Российский шахматист Ян Непомнящий сделал серьезный шаг к победе на турнире претендентов – 2022 в Мадриде. В девятом туре он сыграл вничью с главным конкурентом, американцем Фабиано Каруана, и сохранил отрыв от него в одно очко (6,5/5,5). Третье и четвертое места занимают японец Хикару Накамура и китайец Дин Лижэнь, набравшие по 4,5 очка. До окончания турнира осталось пять туров. Победитель получит право сыграть в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном. Для Непомнящего это шанс взять у норвежца реванш за разгром в чемпионском матче 2021 года.

На пике возможностей

Ян Непомнящий феноменально провел первый круг турнира претендентов – 2022, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. На старте второго круга он разошелся миром с Хикару Накамурой (белыми), а в девятом туре встречался с Фабиано Каруана (черными).

Американцу нужно было выигрывать, чтобы догнать Непомнящего по очкам и выйти вперед за счет преимущества в личных встречах (в первом круге они сыграли вничью). Поэтому матч в какой-то мере можно было назвать решающим. А в таких Каруана играет с переменным успехом, в том числе и на турнирах претендентов. Например, в Москве-2016 в ключевой партии он уступил Сергею Карякину (правда, от него требовалось взять верх черными). В Берлине-2018 он вновь проиграл Карякину и вновь черными. Но собрался и выиграл турнир, финишировав двумя победами над аутсайдерами. В Екатеринбурге-2020 ему надо было победить Аниша Гири в 12-м туре, чтобы не упустить уходящего в отрыв Непомнящего, но он проиграл.

В этот раз Фабиано также не удалось достигнуть желаемого результата. В какой-то момент партия шла с серьезным преимуществом американца, но россиянину удалось здорово выстроить защиту.

— Фабиано сумел найти хитрый порядок ходов в русской партии, создав Яну проблемы, — отметил «Известиям» тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин. — В какой-то момент перевес у белых был очень серьезный. Но в этой позиции надо считать очень много вариантов продолжения и находить лучшие ходы, чтобы удерживать преимущество. Каруана не сумел это сделать. Думаю, сказалось то, что накануне он проиграл очень тяжелую и затяжную партию Хикару Накамуре. И когда Ян в эндшпиле начал поддерживать напряжение, а соперник стал расходовать больше времени на каждый ход, мне стало понятно, что Ян защитится. Он нашел в себе дополнительные ресурсы и может смело занести эту партию себе в актив. Провести такую тяжелую защиту дорогого стоит.

Таким образом, за пять туров до финиша Непомнящий опережает Каруану на очко, Хикару Накамуру и Дин Лижэня — на два. Это очень хороший результат, считает Владимир Поткин.

— Особенно важно, что игра здравая, — продолжил тренер Непомнящего. — Когда нужно, Ян играет на победу, когда нужно — грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Всё самое сложное впереди. Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил.

Действительно, во втором круге стало гораздо больше результативных партий — из восьми сыгранных встреч лишь три завершились вничью.

Пять финалов

Отметим, что прошлый турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге в 2020 году, Ян выиграл более чем уверенно. Он также подходил лидером к десятому туру, опережая трех преследователей, в том числе и Каруану на 0,5 очка. Затем Непомнящий обыграл Кирилла Алексеенко, сыграл вничью с Каруаной и взял верх над Ван Хао. Досрочная победа за два тура до конца. Уроженец Брянска тогда стал первым шахматистом в истории, который сумел выиграть дебютный турнир претендентов.

В Мадриде он с самого начала считался одним из трех фаворитов наряду с Лижэнем (второй номер рейтинга ФИДЕ) и Каруаной. Американец остается в игре, тогда как китайцу надо совершить подвиг, чтобы включиться в борьбу за победу. В активе Дина пока одна победа, семь ничьих и одно поражение.

Непомнящий же пока остается единственным гроссмейстером, который идет без поражений. Впереди его ждут партии с Раджабовым, Фируджей, Накамурой, Раппортом и Дудой. Все соперники, за исключением 19-летнего иранца, очень опытные, поэтому надо максимально сохранять концентрацию.

— У Яна есть все шансы второй раз подряд выиграть турнир претендентов, — подчеркнул «Известиям» вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков. — Отрыв в одно очко за пять туров до конца — это очень приличное преимущество. Главное — продолжать гнуть свою линию и не запаниковать в оставшихся партиях. Надеюсь, что этого не произойдет. Непомнящий опытный гроссмейстер, который имеет колоссальный опыт игры под давлением.

Отметим, что в этом году ожесточенная борьба пойдет и за второе место. Ведь если Магнус Карлсен откажется от следующего чемпионского матча (а он несколько раз публично заявил об этом), то за корону сыграют победитель турнира претендентов – 2022 и второй призер. В истории уже были два подобных случая, когда чемпионы — Эмануэль Ласкер и Роберт Фишер — игнорировали обязательную защиту титула.