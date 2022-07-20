В ГД раскритиковали нападки экс-посла Украины Мельника на премьера Саксонии

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник давно известен как персонаж, которому чужды не только нормы дипломатии, но и нормы элементарного человеческого общения. Об этом в среду, 20 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя нападки бывшего украинского посла в адрес премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

«Мельник давно известен как персонаж, которому чужды не только нормы дипломатии, но и нормы элементарного человеческого общения. Он не раз в оскорбительном ключе высказывался в адрес политиков разного уровня, таким образом пытаясь представить себя бескомпромиссным защитником интересов Украины, а на деле просто демонстрируя хамство и непрофессионализм», — указал он.

По словам парламентария, заявление экс-посла Украины в адрес премьер-министра Саксонии лишь подтверждает, что к урегулированию конфликта киевский режим, давно живущий по методичкам США, не стремится.

«Наплевав на интересы населения Украины, [украинский лидер Владимир] Зеленский и его приближенные продолжают погружать страну в хаос и крах, требуют новых поставок вооружения и послушно выполняют команду «биться до последнего украинца». Этой же логике следует и коллективный Запад, продолжая поставлять оружие и не рассматривая варианты об урегулировании конфликта», — заключил Белик.

Ранее в этот день Мельник жестко высказался в адрес Кречмера, который предложил себя в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы «заморозить» конфликт вокруг Украины. По его словам, якобы симпатии политика к России вызывают отвращение.

При этом жители ФРГ раскритиковали подобное высказывание Мельника.

Предложение премьер-министра Саксонии раскритиковали и немецкие политики. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил, что Кречмер не понимает, насколько важна поддержка Украины. Депутат Партии «зеленых» Джамила Шефер считает, что предложение Кречмера и подобные высказывания наносят ущерб репутации Германии и свидетельствуют об опасном невежестве политика.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии. Его высказывания не раз критиковали жители Германии.