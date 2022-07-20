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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии

Экс-посол Мельник резко ответил на предложение премьера Саксонии по Украине
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Фото: MFA of Ukraine
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Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 19 июля жестко высказался в адрес премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который предложил себя в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы «заморозить» конфликт вокруг Украины.

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«Украинцы выступают за то, чтобы вы засунули свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии», — написал Мельник в соцсетях.

По его словам, якобы симпатии политика к России вызывают отвращение.

Предложение премьер-министра Саксонии раскритиковали и немецкие политики. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил, что Кречмер не понимает, насколько важна поддержка Украины. Депутат партии «Зеленых» Джамила Шефер считает, что предложение Кречмера и подобные высказывания наносят ущерб репутации Германии и свидетельствуют об опасном невежестве политика, пишет Die Welt.

Заявление о том, что Берлин должен в первую очередь работать над «замораживанием» конфликта вокруг Украины, выступив посредником в его урегулировании, Кречмер сделал 19 июля. Как передает издание RND, политик считает, что если конфликт продолжится в том же духе, есть риск потери экономической мощи, необходимой для обеспечения безопасности и сохранения конкурентоспособности.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии. Его высказывания не раз критиковали жители Германии.

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