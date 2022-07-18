Генсек ООН призвал вернуть на рынки продовольствие из России и Украины

Во избежание голода в уязвимых регионах необходимо вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Соответствующее заявление генсека ООН Антониу Гуттериша транслировалось в понедельник, 18 июля, на конференции по продовольственной безопасности.

«В этом году мы сталкиваемся с реальным риском глобального голода <...> Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас <...>, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры. Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой глобальной торговли», — пояснил он в своем видеообращении.

Гуттериш также отметил, что необходимо усилить социальную поддержку жителей развивающихся стран и добиться того, чтобы каждый человек, вне зависимости от своего местонахождения, имел доступ к полноценному питанию.

В этот же день стало известно, что замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

Накануне, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

По его словам, из-за роста цен на газ производство удобрений стало более затратным, вдобавок к этому Россия и Белоруссия — крупнейшие производителей азотных и калийных удобрений — попали под ограничения, что гарантирует снижение поступления товара на мировой рынок.

В июне схожую позицию выразил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра. Он заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом.

Так, британские фермеры еще месяц предупреждали назад о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. Спрогнозировали большие потери урожая и во Франции. 5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.