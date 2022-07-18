Представители МИД РФ и ООН обсудили доступ продовольствия РФ на мировые рынки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ на мировые рынки российского продовольствия, удобрений и сырья, сообщило 18 июля постпредство РФ в Telegram-канале.

Встреча состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него с акцентом на так называемую «Черноморскую инициативу» Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили двустороннее взаимодействие по ряду страновых сюжетов, включая Сирию, Йемен, Афганистан.

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН заявил, что считает необходимым немедленно вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения России и Украины.

По его словам, необходимо сохранение открытой глобальной торговли.

Накануне, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

По его словам, из-за роста цен на газ производство удобрений стало более затратным, вдобавок к этому Россия и Белоруссия — крупнейшие производителей азотных и калийных удобрений — попали под ограничения, что гарантирует снижение поступления товара на мировой рынок.

В июне схожую позицию выразил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра. Он заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом.

Так, британские фермеры еще месяц предупреждали назад о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. Спрогнозировали большие потери урожая и во Франции. 5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки.