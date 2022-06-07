Bloomberg рассказал о вреде антироссийских санкций для всего мира

Санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом, заявил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего», обозреватель Панкадж Мишра в статье для Bloomberg.

Автор считает, что антироссийская рестрикционная политика США и Евросоюза велась без учета последствий для других стран.

«Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал», — пояснил Мишра в материале, опубликованном 5 июня.

При этом автор отмечает, что карательные меры применялись без учета политических, экономических и социальных последствий для мира, «едва оправившегося от двух радикально разрушительных лет пандемии».

Неудивительно, что большинство стран, в том числе Индия и Турция, продолжают вести дела с Россией.

«Неэффективные даже против беззубых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли сдержать российского лидера [Владимира Путина], подвергая миллиарды людей во всем мире резкой инфляции и голоду», — заявил он.

Так, днем ранее британские фермеры предупредили о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. Спрогнозировали большие потери урожая и во Франции. 5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

До этого, 2 июня, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении РФ, являющейся одним из мировых поставщиков.

Еще в апреле президент РФ заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Несогласные со спецоперацией страны Запада усиливают санкционное давление РФ, однако из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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