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Во Франции прогнозируют большие потери урожая из-за непогоды

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Фото: Global Look press/Nicolas Datiche
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Плохая погода, властвовавшая в минувшие выходные во Франции, может привести к немалым потерям урожая в стране. Об этом предупредили в понедельник, 6 июня, в Национальной федерации синдикатов сельскохозяйственных производителей Франции (FNSEA).

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Отмечается, что обрушившиеся град, ураганные ветры и проливные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям в 65 из 101 департамента Франции. В результате пострадали посевы пшеницы и виноградники.

«Потери на местах очень велики, некоторые хозяйства могут недосчитаться 100% урожая», — отметили в федерации.

Глава фермерской федерации Кристиан Ламбер отметил, что эти неблагоприятные погодные условия нанесли новый удар по аграрным хозяйствам страны, которые и без того обеспокоены угрозой засухи этим летом. По его словам, такой непогоды, как в этом году, во Франции никогда не было.

Известно, что министр сельского хозяйства Франции Марк Фено намерен совершить поездку по пострадавшим регионам, чтобы лично оценить размеры необходимой помощи со стороны правительства.

По информации радиостанция RMC, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен объявить в ближайшее время режим «природной катастрофы».

В федерации также указали, что этот ущерб осложняет и без того напряженную ситуацию с производством зерна в мире на фоне украинского кризиса.

В то время как мир обеспокоен ситуацией на продовольственных рынках, боевики Украины при отступлении из порта Мариуполя сожгли тонны зерна, в результате чего продукция пришла в негодность. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал 6 июня, что полыхающее зерно тушили несколько дней, однако спасти его не удалось.

Днем ранее во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал снять антироссийские санкции для решения проблемы продовольственного кризиса, так как введенные ограничения, по его словам, мешают мировой торговле.

До этого, 11 мая, 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

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