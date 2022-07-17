Глава производителя удобрений Yara спрогнозировал «ураган голода» по всему миру

Из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода». Об этом предупредил глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер в беседе с немецким Spiegel 17 июля.

В материале напомнили, что прошлой осенью он предупреждал о продовольственном кризисе и массовом голоде, но в то время к нему прислушались немногие, однако с тех пор ситуация значительно ухудшилась.

«Мы застряли в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Миру угрожает ураган голода. Я очень переживаю», — отметил эксперт, подчеркивая, что в настоящее время мир переживает «чрезвычайное стечение многих неблагоприятных событий».

Так, он акцентировал внимание на том, что падают поставки продовольствия и удобрений, снижаются поставки газа, при этом цены растут, на этом фоне еще и климатический кризис вызывает всё больше экстремальных погодных явлений.

«Глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой: 276 млн человек страдают от острой нехватки продовольствия, что более чем в два раза больше, чем до пандемии», — заявил Холсетер.

Он также рассказал, что исправить положение могла бы «Всемирная продовольственная программа», но на нее не хватает денег, порядка $10 млрд. Эксперт выразил надежду, что богатые страны, компании и частные лица «восполнят этот пробел», потому как это напрямую касается человеческой жизни.

Кроме того, по его словам, из-за роста цен на газ производство удобрений стало более затратным, вдобавок к этому Россия и Белоруссия — крупнейшие производителей азотных и калийных удобрений — попали под ограничения, что гарантирует снижение поступления товара на мировой рынок. При этом недостаток удобрений «имеет драматические последствия», потому как около половины населения мира не может прокормиться без удобрений. А если не начать подкармливать почву прямо сейчас, урожайность рухнет уже через несколько месяцев.

«Этот продовольственный кризис — не просто проблема третьего мира. Это влияет на всех нас. Продукты питания в Европе также стали очень дорогими. Деньги тают, особенно у людей с низким доходом», — предупредил он, еще раз напоминая, что мир без продовольственной безопасности — это нестабильный мир.

В июне схожую позицию выразил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра. Он заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом. По его мнению, неэффективные даже против беззубых режимов санкции, как и ожидалось, не смогли сдержать Москву, подвергая миллиарды людей во всем мире резкой инфляции и голоду.

Так, британские фермеры еще месяц предупреждали назад о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. Спрогнозировали большие потери урожая и во Франции. 5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

До этого, 2 июня, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении РФ, являющейся одним из мировых поставщиков.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.