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Захарова назвала денацификацией отставку главы СБУ и генпрокурора Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 июля прокомментировала отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

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«Зеленский уволил генпрокурора [Украины] и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — высказалась дипломат в своем Telegram-канале.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей Баканова и Венедиктову. Свое решение он обосновал тем, что со стороны ведомств, возглавляемых Бакановым и Венедиктовой, зафиксировано много фактов государственной измены сотрудниками.

24 июня газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Зеленский намерен отправить председателя СБУ Баканова в отставку за непрофессионализм. Издание отмечало, что украинское правительство якобы не устроило отсутствие должной реакции на начатую Россией спецоперацию.

9 июля украинский лидер уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Кроме того, Зеленский освободил от должности посла в Германии Андрея Мельника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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