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В Мариуполе открылась выставка трофейной техники и оружия ВСУ с «Азовстали»

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Выставка трофейной техники и оружия ВСУ с завода «Азовсталь» проходит в одном из парков Мариуполя впервые после освобождения города от украинских националистов. В распоряжении «Известий» 17 июля появились кадры с места событий.

В парке представлены как тяжелая военная техника, так и снайперские винтовки, автоматы и пистолеты, которые стоят на вооружении у НАТО.

О полном освобождении территории комбината «Азовсталь» Минобороны РФ сообщило 20 мая. Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода.

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В Мариуполе налаживается мирная жизнь. 11 июля первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев отправился от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполя в Волноваху.

25 июня председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет.

Ранее в июне мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии, начинается строительство жилых кварталов.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве РФ сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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