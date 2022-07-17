В Совбезе пригрозили Киеву судным днем в случае атаки Крыма

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления украинских властей о возможном ударе по Крымскому мосту. Об этом он рассказал 17 июля на встрече с ветеранами в Волгограде.

«Совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что произойдет в случае атаки Крымского моста. По его словам, удары Вооруженных силу Украины (ВСУ) будут быстро «приземлены» контратаками противовоздушной обороны.

Комментируя угрозы украинской стороны, Белик заявил, что поставленное Западом тяжелое вооружение «вскружило голову» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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