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В Госдуме указали на способность ВС РФ «приземлить мысли» Киева об ударе по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Мысли киевского режима о нанесении удара по Крымскому мосту будут быстро «приземлены» контратаками системой противовоздушной обороны Крыма. Об этом заявил 17 июля в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Комментируя угрозы украинской стороны, Белик заявил, что поставленное Западом тяжелое вооружение «вскружило голову президенту Украины Владимиру Зеленскому».

«Он, видимо, решил, что перед ним открыты невероятные возможности для нападения на российские города. Но, как всегда, эта мысль будет «приземлена» нашими контратаками и мастерски выстроенной противовоздушной обороной Крыма. Я допускаю, что Зеленский может даже на камеру отдать приказ нанести удар по Крымскому мосту и Крыму, а затем пропагандисты вроде Арестовича расскажут о том, что все прошло успешно, оставив подробности в секрете», — отметил Белик.

При этом Белик не исключил, что Киев все-таки может предпринять попытки атак в связи с «опьяненной поддержкой западных кураторов».

«Да, Крым надежно защищен, но это не значит, что оголтелый киевский режим, получив отмашку от своих хозяев, не рискнет предпринять подобное, но за этот риск они заплатят настолько дорогой ценой, что им даже трудно себе представить», — подчеркнул он.

Белик также отметил, что «ни пять, ни десять» американских реактивных систем залпового огня не решат исхода российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«На сегодняшний день они прославились лишь тем, что попадают в жилые кварталы Донбасса и убивают мирное население», — заключил собеседник «Известий».

Ранее в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас указал, что угрозы Киева атаковать Крымский мост лишний раз подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей территории Украины. С мнением Клишаса полностью согласился и первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

16 июля представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Как напомнил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

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