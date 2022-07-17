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В Совфеде отреагировали на угрозы Киева ударить по Крыму

Сенатор Клишас указал на необходимость денацификации всей Украины после угроз Киева об ударе по Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Угрозы Киева атаковать Крым или Крымский мост подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Он отметил, что в противном случае будет сохраняться угроза для России, инфраструктуры страны и российских граждан.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

До этого, 15 июня, генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов ВСУ является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал, в свою очередь, самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что мост охраняется современными системами ПВО и находится под надежной защитой. Он также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

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