На остановке в Энергодаре Запорожской области обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом 17 июля сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, взрывчатку установили рядом с тем местом, где собираются работники Запорожской АЭС.

«Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу. Это было на остановке в центре города. Люди сразу сообщили в правоохранительные органы. Все удары стараются наносить по мирным людям, а этой остановкой регулярно пользуются именно сотрудники ЗАЭС», — сказал Рогов ТАСС.

15 июля глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий предупредил, что за помощь террористам и радикалам власти региона будут депортировать на Украину. Мера будет применяться в том числе за недонесение на готовящееся преступление.

В этот же день в МВД Запорожской области сообщили о задержании жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). При обысках у него дома полиция изъяла 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами. Задержанный арестован и дает показания.

Ранее, 11 июля, стало известно о попытке покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Радикал намеревался обстрелять дом главы района или бросить в него гранату. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сам Сигута не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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