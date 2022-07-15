В Запорожье за помощь террористам и радикалам депортируют на Украину

В Запорожской области за помощь террористам и радикалам будут выселять на Украину. Соответствующий указ уже подписан, сообщил в пятницу, 15 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Я вчера подписал указ об усилении мер антитеррористического характера. Теперь у нас если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете и эту информацию не донес до правоохранителей, он приравнивается к тому, кто совершил это преступление», — сказал Балицкий «РИА Новости».

Он пояснил, что речь идет, в частности, о пособничестве радикалам типа «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), а также за участие в подобных группировках. Всех причастных к их деятельности, включая членов семьи, будут выселять через пункт пропуска на Украину.

В этот же день в МВД Запорожской области сообщили о задержании жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). При обысках у него дома полиция изъяла 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами. Задержанный арестован и дает показания.

Ранее, 11 июля, стало известно о попытке покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Радикал намеревался обстрелять дом главы района или бросить в него гранату. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сам Сигуту не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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