Реклама
Прямой эфир
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Мир
Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
Экономика
Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из РФ
Мир
Агентство Moody’s сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу

Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает МВД Запорожской области.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также полиция изъяла в его доме СВУ и 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами.

Задержанный арестован. На данный момент злоумышленник дает показания.

11 июля была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Как сообщил замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

При задержании совершивший попытку покушения оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022