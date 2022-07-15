Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает МВД Запорожской области.

«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также полиция изъяла в его доме СВУ и 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами.

Задержанный арестован. На данный момент злоумышленник дает показания.

11 июля была совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Как сообщил замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

При задержании совершивший попытку покушения оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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