Врач назвала самые аллергенные продукты

Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева 16 июля рассказала «Москве 24», к каким продуктам следует относиться с осторожностью из-за их аллергенных свойств.

По словам специалиста, вред могут нанести цитрусовые и экзотические фрукты, такие как манго.

«Оно может вызвать отек Квинке, который развивается мгновенно. Это угрожающая жизни история. Человек может погибнуть просто от удушья: отекает не только лицо, но и верхние дыхательные пути. Даже после небольшого количества манго может быть аллергическая реакция. Если не молниеносная, то очень быстрая», — предупредила Аплетаева.

К еще одной большой группе вызывающих аллергию продуктов относятся пасленовые, в том числе баклажан, болгарский перец и помидоры. Эксперт призвала с осторожностью также употреблять яйца и молоко, причем как натуральное, так и растительное.

«Молоко также очень часто вызывает аллергию. Кефир и творог, может быть, не вызовут, а молоко — да. Многие молодые люди увлекаются растительными продуктами, особенно такими, как миндальное или кокосовое молоко. Они добавляют его вместо обычного коровьего, объясняя это тем, что не переносят классическое. Но они не понимают, что именно на эти продукты у них тоже может быть аллергия», — заметила врач.

Чтобы определить заранее, какие продукты не стоит употреблять, можно сдать специальный анализ.

«Нужно определить в крови антитела класса иммуноглобулинов E. Они отвечают за наличие или отсутствие аллергической реакции. Если мы говорим о накопительных реакциях, то можно проверить иммуноглобулины G. Это антитела, которые могут нам сказать о наличии или отсутствии аллергии или пищевой непереносимости», — рассказала Аплетаева.

14 июля спортивный врач Александра Пурига рассказала о пользе сельдерея, но отметила, что он может оказаться аллергеном, в связи с чем его стоит добавлять в рацион постепенно.

16 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова предупредила об аллергенных свойствах клубники. Она посоветовала людям с предрасположенностью к аллергии не употреблять больше 50 г этой ягоды в день.