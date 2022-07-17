Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева ударить по Крыму
Экономика
В Boeing спрогнозировали снижение спроса на самолеты после ухода из России
Мир
В ДНР освободили более 250 населенных пунктов республики
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
В Индии назвали противостояние США с Россией угрозой для президентства Байдена
Общество
Психолог рассказал о безопасном возвращении в рабочий ритм после отпуска
Общество
В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета
Мир
В American Conservative сообщили о смене США тактики поддержки Украины
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР
Мир
В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке

Врач назвала самые аллергенные продукты

Аллерголог Аплетаева отметила, что экзотические фрукты и цитрусовые являются самыми аллергенными продуктами
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashraf Amra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева 16 июля рассказала «Москве 24», к каким продуктам следует относиться с осторожностью из-за их аллергенных свойств.

Квасные мюсли: чем вредна и полезна окрошка
Врачи рассказали, кому лучше не есть летний холодный суп

По словам специалиста, вред могут нанести цитрусовые и экзотические фрукты, такие как манго.

«Оно может вызвать отек Квинке, который развивается мгновенно. Это угрожающая жизни история. Человек может погибнуть просто от удушья: отекает не только лицо, но и верхние дыхательные пути. Даже после небольшого количества манго может быть аллергическая реакция. Если не молниеносная, то очень быстрая», — предупредила Аплетаева.

К еще одной большой группе вызывающих аллергию продуктов относятся пасленовые, в том числе баклажан, болгарский перец и помидоры. Эксперт призвала с осторожностью также употреблять яйца и молоко, причем как натуральное, так и растительное.

«Молоко также очень часто вызывает аллергию. Кефир и творог, может быть, не вызовут, а молоко — да. Многие молодые люди увлекаются растительными продуктами, особенно такими, как миндальное или кокосовое молоко. Они добавляют его вместо обычного коровьего, объясняя это тем, что не переносят классическое. Но они не понимают, что именно на эти продукты у них тоже может быть аллергия», — заметила врач.

Чтобы определить заранее, какие продукты не стоит употреблять, можно сдать специальный анализ.

«Нужно определить в крови антитела класса иммуноглобулинов E. Они отвечают за наличие или отсутствие аллергической реакции. Если мы говорим о накопительных реакциях, то можно проверить иммуноглобулины G. Это антитела, которые могут нам сказать о наличии или отсутствии аллергии или пищевой непереносимости», — рассказала Аплетаева.

14 июля спортивный врач Александра Пурига рассказала о пользе сельдерея, но отметила, что он может оказаться аллергеном, в связи с чем его стоит добавлять в рацион постепенно.

16 июня врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова предупредила об аллергенных свойствах клубники. Она посоветовала людям с предрасположенностью к аллергии не употреблять больше 50 г этой ягоды в день.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022