Врач рассказала о пользе сельдерея для здоровья

Сельдерей в рационе может предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета 2-го типа. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига в Telegram-канале «KCH-Health».

По ее словам, сельдерей является источником кальция, магния, железа, калия и цинка.

Также растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами.

Она отмечает также пользу этого овоща для костей. Так, она рассказала, что в одной столовой ложке семян сельдерея 12% суточной нормы кальция, а в корнеплоде — 10%. Витамин К в составе помогает усвоению кальция.

Вместе с тем она советует с сельдереем быть осторожнее, так как он является сильным аллергеном, поэтому в меню его нужно вводить постепенно.

Пурига отметила, что овощ содержит много натрия (6,2% от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей.

11 июля независимый диетолог Руслан Алиев заявил, что замороженные овощи полезнее свежих. По его словам, в них лучше и дольше сохраняются важные витамины и минералы.

Как отметил диетолог, чем больше времени проходит с даты сбора урожая, тем меньше витаминов и минералов остается в овощах.