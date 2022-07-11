Диетолог рассказал о пользе замороженных овощей для здоровья

Замороженные овощи полезнее свежих. Такое заявление сделал независимый диетолог Руслан Алиев в своем Telegram-канале.

По его словам, в них лучше и дольше сохраняются важные витамины и минералы.

Как отметил диетолог, чем больше времени проходит с даты сбора урожая, тем меньше витаминов и минералов остается в овощах.

«Всего за неделю овощи теряют до 75% витамина С. Но если их резко заморозить через пару часов после сбора, почти все витамины остаются на месте», — подчеркнул Алиев.

При этом он добавил, что главное правило для сохранения витаминов заключается в том, что нельзя размораживать и повторно замораживать продукты.

«Так вся затея шоковой заморозки теряет свой смысл», — считает специалист.

7 июля врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль назвала огурец одним из самых популярных в России овощей. По ее словам, самым ценным свойством огурцов является высокое содержание калия, который выводит лишнюю воду.

Она рассказала, что напиток из огуречного сока может способствовать нормализации артериального давления у людей с гипертонией.