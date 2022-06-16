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Врач предупредила о вреде клубничной диеты

Врач Залетова рассказала о вреде клубничной диеты для мышечной ткани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова рассказала о вреде клубничной диеты.

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В беседе с агентством городских новостей «Москва» 15 июня специалист объяснила, что клубничная диета при исключении любых других продуктов вредит организму из-за рисков снижения обменных процессов в организме и потери мышечной ткани.

По словам врача, в клубнике содержится большое количество питательных веществ — минералы, пищевые волокна и витамины, но несмотря на полезные свойства питаться только этой ягодой не будет полезно для здоровья организма.

«Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов. Поэтому добавляем ее в наш сбалансированный рацион», — пояснила Залетова.

Она предупредила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и аллергикам следует быть осторожными при употреблении клубники. Клубника, как отметила врач, является аллергеном, потому людям с предрасположенностью к аллергиям стоит есть не более 50 г за порцию. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ избыточное употребление клубники может вызвать обострение имеющихся проблем.

5 июня россиянам напомнили, что клубника быстро портится, потому лучше всего брать столько ягод, сколько будет съедено в ближайшие двое суток. При покупке важно обращать внимание на внешний вид клубники, которая должна быть однородного яркого красного цвета без зеленых пятен, помятостей или неровностей. У созревшей клубники насыщенный аромат. На ягоде должны быть зеленые листья — это говорит о том, что их собрали правильно. Между листьями и плодом должно быть расстояние, поскольку если они плотно прилегают к плоду, клубника будет кисловатой, отмечает телеканал «360».

3 июня диетолог Елена Соломатина заявила, что клубнику нельзя есть в больших количествах. По словам специалиста, категорически нельзя есть эту ягоду людям с аллергией.

2 июня в Москве открылись 286 точек продажи клубники, что на 50% больше, чем в прошлые годы. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ягоды будут привозить в столицу из разных регионов России. Ожидается, что за сезон будут проданы более 10 сортов клубники, сообщает «Москва 24».

Летом прошлого года диетолог Юлия Кохолкова назвала самые полезные летние ягоды. По словам специалиста, это черешня, голубика, крыжовник, клубника и малина, отмечает телеканал «Звезда». Диетолог отметила, что, в частности, клубника и лесная земляника являются «ягодами молодости». Из-за большого количества витамина С ягода положительно влияет на состояние кожи.

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