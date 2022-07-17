Житель Лисичанска рассказал о подрыве боевиками ТЦ при отступлении

Украинские националисты подорвали при отступлении здание торгового цента «Версаль» в Лисичанске, несмотря на то что в непосредственной близости находились жилые дома. Житель города и очевидец Михаил показал корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину последствия взрыва.

В ТЦ хранились боеприпасы националистов, которые они не успели вывезти при отступлении. Развалины, которые видны на кадрах, раньше были зданием торгового центра «Версаль». Он находился рядом с жилой девятиэтажкой. В ней взрывной волной выбило окна, несколько квартир сгорело.

Отсюда также велись обстрелы Северодонецка.

«Сюда на позиции выезжала украинская артиллерия. Становились пушками под окнами и обстреливали Северодонецк. Затем в «Версаль» привезли большое количество разнообразных снарядов и боеприпасов», — рассказал Михаил.

Он также сообщил, что вооружение в переоборудованный под оружейный склад ТЦ подвозили регулярно. А когда в Лисичанск пришли союзные войска РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР), националисты решили взорвать «Версаль» вместе с боеприпасами.

«В 21:50 30 июня был произведен подрыв здания и арсенала боеприпасов, которые уже вывезти им было некогда. Результат вы видите. <…> Летели заряды с десяти часов вечера до восьми часов утра», — добавил Михаил.

11 июля корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов. На представленных кадрах можно увидеть двигатель и траки уничтоженного противотанковой миной украинского танка, а также автомобиль иностранных наемников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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