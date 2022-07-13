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Корреспондент «Известий» показал уничтоженную технику боевиков под Лисичанском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 13 июля показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов.

В поселок Николаевка боевики стягивали силы после отступления из Лисичанска. Отсюда они планировали начать контрнаступление, но вместо этого потеряли боевую технику.

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На представленных кадрах можно увидеть двигатель и траки уничтоженного противотанковой миной украинского танка, а также автомобиль иностранных наемников. Машину привезли из Польши для использования в боевых действиях, что выдают польские номера, а также заклеенные упаковками из-под украинских сухих пайков габаритные огни.

Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) с позывным «Бугор» прокомментировал отступление украинских националистов из этого поселка.

«Они не достойны в том плане, что когда бегут и всегда на отходе, то работают по мирному населению. Не по военным. Чтобы списать это на нас. Показать, какие мы плохие. Но люди видят правду», — поделился он.

По его словам, от местного населения освобожденных населенных пунктов они регулярно узнавали о зверствах неонацистов, а потому к возвращению солдат НМ ЛНР относились с радостью.

3 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры из освобожденного союзными силами России и ЛНР населенного пункта в Донбассе. Отступая, украинские воинские формирования практически сравнивали с землей оставленные населенные пункты, подвергая артиллерийским обстрелам жилые кварталы, школы, больницы и детские сады. Российские военные отмечают, что большинство зданий социальной инфраструктуры были заминированы и до сих пор представляют опасность для мирных жителей, которые постепенно возвращающихся домой после прихода союзных сил.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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