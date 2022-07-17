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Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Томской области

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Фото: vk.com/Страница новостей
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Шесть человек погибли при пожаре, который произошел в квартире жилого дома в Молчановском районе Томской области, сообщил источник «Известий» в воскресенье, 17 июля.

«Возгорание случилось в квартире в Молчановском районе. Погибли шесть человек, включая четверых детей», — сказал он.

Причину возгорания и обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Ранее в ночь на воскресенье при пожаре в одном из отделений Конаковской центральной районной больницы (ЦРБ) в Тверской области один человек погиб и девять пострадали. Пожар произошел в районе полуночи в психоневрологическом отделении.

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