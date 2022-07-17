Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в больнице Тверской области

При пожаре в одном из отделений Конаковской центральной районной больницы (ЦРБ) в Тверской области в воскресенье, 17 июля, один человек погиб и 10 пострадали.

Пожар произошел в районе полуночи в психоневрологическом отделении (отдельное здание) Конаковской ЦРБ. Девять человек эвакуированы в главный корпус и осматриваются медиками.

3 апреля в одном из корпусов Центральной клинической больницы (ЦКБ) РАН в Москве произошло возгорание. По данным главного столичного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пожарным удалось спасти 12 человек из горящего корпуса.