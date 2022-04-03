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Пожарные спасли 12 человек из корпуса ЦКБ РАН в Москве

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Пожарные спасли 12 человек из горящего корпуса Центральной клинической больницы РАН. Возгорание произошло в воскресенье, 3 апреля, в 14:40 в районе Ясенево.

В настоящий момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пресс-службы Главного управления МЧС по России по городу Москве, никто не пострадал.

«В воскресенье в 14:40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», — говорится в сообщении ведомства.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ на Литовском бульваре.

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