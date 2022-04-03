Опубликованы кадры с места пожара в больнице ЦКБ РАН в Москве

Опубликованы кадры с места пожара в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН в Москве. Возгорание произошло в воскресенье, 3 апреля, на пятом этаже одного из корпусов.

По данным «Известий», очевидцы сообщают о людях в окнах медучреждения, которые просят помощи. Из окон больницы идет черный дым.

Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. В данный момент на место следуют экстренные службы.

Накануне один человек получил ожоги в результате пожара, который произошел в инфекционном отделении больницы в Сургуте.