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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 17 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 17 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +20 до +25 градусов в дневное время суток, и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

15 июля дерматокосметолог, основатель центра косметологии Encanto Элина Дормидошина рассказала о процедурах, которые нельзя делать летом.

По словам врача, в первую очередь в жаркую погоду стоит отказаться от глубоких лазерных шлифовок с целью омоложения или работы с рубцами.

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