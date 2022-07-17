Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 17 июля
Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 17 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве воздух прогреется до +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
На территории Московской области синоптики обещают от +20 до +25 градусов в дневное время суток, и от +9 до +14 градусов — в ночное.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
15 июля дерматокосметолог, основатель центра косметологии Encanto Элина Дормидошина рассказала о процедурах, которые нельзя делать летом.
По словам врача, в первую очередь в жаркую погоду стоит отказаться от глубоких лазерных шлифовок с целью омоложения или работы с рубцами.