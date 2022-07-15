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Дерматокосметолог рассказала о нежелательных процедурах летом

Дерматокосметолог Дормидошина рассказала о нежелательных в летний период процедурах
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Дерматокосметолог, основатель центра косметологии Encanto Элина Дормидошина рассказала 15 июля «Газете.Ru». о процедурах, которые нельзя делать летом. По словам врача, в первую очередь в жаркую погоду стоит отказаться от глубоких лазерных шлифовок с целью омоложения или работы с рубцами.

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«Работа на аппаратах со световыми повреждающими методиками требует длительного периода восстановления и полного исключения активной солнечной нагрузки. В противном случае на месте поврежденных участков может возникнуть поствоспалительная гиперпигментация, которая тяжело поддается коррекции», — пояснила она, отмечая, что высокая температура воздуха и повышенное потоотделение могут ухудшить заживление кожи.

Устранение пигментации, все процедуры на агрессивных фотосистемах или пилинги также стоит перенести на осенне-зимний период, напомнила она. По ее словам, это связанно с тем, что, чем сильнее повреждение кожи, тем больше период восстановления, поэтому увеличивается и вероятность возникновения дополнительной поствоспалительной пигментации кожи.

Назвала Дормидошина и разрешенные в летний период процедуры — это легкие очищающие пилинги, биоревитализация и инъекционная косметология.

4 июля директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, академик РАН Алексей Кубанов рассказал о способе получения суточной дозы витамина D за 15 минут: нужно всего лишь подставить под солнце кожу лица и кистей.

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