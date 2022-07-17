Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-главу СБУ по Крыму задержали на Украине
Мир
Минобороны рассказало об удержании боевиками детей в приюте Славянска
Мир
Более 40 человек обратились за сутки с просьбой об эвакуации с Украины
Мир
Global Times назвал Запад «застрявшим в ловушке холодной войны»
Общество
В Крыму украинские угрозы ракетами HIMARS сравнили с битьем головой о стену
Спорт
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ
Общество
Путин поздравил участников Международной математической олимпиады
Мир
Новая волна дезертирства началась в рядах ВСУ
Мир
Президент БРИКС Ананд сообщила о возможном расширении группы
Армия
Старший лейтенант Иванников защитил понтонную переправу от боевиков
Мир
Жители Стаханова назвали «кромешным адом» обстрелы ВСУ
Сюжет:

Global Times назвал Запад «застрявшим в ловушке холодной войны»

Global Times: Запад, говоря о возможном расширении БРИКС, мыслит в духе холодной войны
0
Фото: TASS/EPA/POOL/CLEMENS BILAN
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны, столкнувшиеся с возможным расширением БРИКС, проявили мышление времен холодной войны. С момента прошедшего в июне саммита организации Запад постоянно высказывается на тему противостояния с Востоком. Об этом в субботу, 16 июля, пишет китайское издание Global Times.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

В статье говорится, что эти темы поднимались в журнале Newsweek и газете The Hill. Автор материала отмечает: всё, что волнует страны G7, — сдерживание Китая и России, и говорит, что менталитет НАТО «застрял в ловушке холодной войны», а G7 «пытается устроить шоу», поднимая темы глобальных проблем.

«Однако БРИКС выступает за win-win для всего мира, то есть win-win не только для развивающихся стран, но и для развитых держав. В этом самая большая разница между БРИКС и западными блоками», — говорится в статье.

27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Ранее, 29 июня, газета The Hill написала, что оторванная от реалий современного мира «большая семерка» (G7) может потерять глобальное лидерство в пользу БРИКС. Как пишет издание, это стало очевидным после саммитов обеих организаций, которые состоялись с разницей в несколько дней. В статье также отмечается, что встречи БРИКС и G7 приобрели новое значение на фоне украинского конфликта.

До этого, 23 июня, на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин указал, что роль БРИКС сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022