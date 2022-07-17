Global Times назвал Запад «застрявшим в ловушке холодной войны»

Западные страны, столкнувшиеся с возможным расширением БРИКС, проявили мышление времен холодной войны. С момента прошедшего в июне саммита организации Запад постоянно высказывается на тему противостояния с Востоком. Об этом в субботу, 16 июля, пишет китайское издание Global Times.

В статье говорится, что эти темы поднимались в журнале Newsweek и газете The Hill. Автор материала отмечает: всё, что волнует страны G7, — сдерживание Китая и России, и говорит, что менталитет НАТО «застрял в ловушке холодной войны», а G7 «пытается устроить шоу», поднимая темы глобальных проблем.

«Однако БРИКС выступает за win-win для всего мира, то есть win-win не только для развивающихся стран, но и для развитых держав. В этом самая большая разница между БРИКС и западными блоками», — говорится в статье.

27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Ранее, 29 июня, газета The Hill написала, что оторванная от реалий современного мира «большая семерка» (G7) может потерять глобальное лидерство в пользу БРИКС. Как пишет издание, это стало очевидным после саммитов обеих организаций, которые состоялись с разницей в несколько дней. В статье также отмечается, что встречи БРИКС и G7 приобрели новое значение на фоне украинского конфликта.

До этого, 23 июня, на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин указал, что роль БРИКС сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.