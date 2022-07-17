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Диетолог раскрыла опасность обезжиренных продуктов

Диетолог Соломатина: обезжиренные продукты вредят организму из-за пищевых добавок
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Употребляющий обезжиренные продукты человек рискует съесть намного больше еды, а пищевые добавки, находящиеся в таких продуктах и сбивающие обменные процессы организма, гораздо вреднее жира. Об этом в субботу, 16 июля, рассказала в беседе с URA.RU врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

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«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но, по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала диетолог.

Она добавила, что производители часто пытаются сделать обезжиренные продукты вкуснее с помощью добавок. Это могут быть, например, сахар и искусственные стимуляторы в молочных продуктах и майонезе.

«Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — рассказала Соломатина.

Она подчеркнула, что нельзя полностью отказываться от жира в пище, так как он участвует в важных процессах организма: входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов, из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Без него также не происходит деление клеток в головном мозге.

15 июля врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что чувство насыщения можно получить быстрее, если добавить в рацион мяту. При ее употреблении выделяется ментол, который увеличивает выработку эндорфина.

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