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Диетолог назвала снижающее аппетит растение

Диетолог Залетова: чувство насыщения можно получить быстрее, если добавить в рацион мяту
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Чувство насыщения можно получить быстрее, если добавить в рацион мяту. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила врач-диетолог Татьяна Залетова.

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Она рассказала, что удовольствие от еды человек испытывает из-за выработки эндорфина.

«При употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды», — сообщила диетолог в интервью радио Sputnik.

При употреблении мяты выделяется ментол, который увеличивает выработку эндорфина, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова заявила, что одним из лучших овощей для похудения и снижения холестерина является баклажан, а содержащиеся в нем антоцианы обладают антисептическими свойствами и препятствуют развитию воспалительных процессов.

24 марта врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала желающим похудеть пить теплые напитки, так как они дают чувство насыщения. Пить можно как простую воду, так и цикорий, в который можно добавить немного нежирного молока.

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