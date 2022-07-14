Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Мир
Немцам предложили переждать зиму в Греции
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Врач назвала лучший овощ для похудения и снижения холестерина

Врач Антипова заявила, что баклажан поможет похудеть и снизить уровень холестерина
0
Фото: Global Look Press/Funkystock/Paul Williams
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блюда из овощей низкокалорийны, богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, а значит, помогают наладить обмен веществ и похудеть. Об этом в четверг, 14 июля, заявила эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Пища для ума: что не стоит есть на завтрак
Список худших утренних блюд возглавляют сладкие хлопья

По ее словам, одним из лучших овощей для похудения и снижения холестерина является баклажан, содержащиеся в нем антоцианы обладают антисептическими свойствами и препятствуют развитию воспалительных процессов.

«Самый распространенный из них (из антоцианов. — Ред.) — насунин. Содержится он преимущественно в кожуре, составляет от 70 до 90% от общего количества антоцианов и защищает организм от окислительного стресса, повреждения клеток и ослабления защитных механизмов», — приводит слова Антиповой «Российская газета».

Кроме того, в баклажанах содержится хлорогеновая кислота, которая участвует в важных для оздоровления процессах: противоопухолевых, антиоксидантных, гипогликемических, гипохолестеринемических, противовирусных и противомикробных. Также в данном овоще много полезных нутриентов: они богаты витаминами группы В, содержат каротин, кальций, калий, фосфор, железо, марганец, магний, фолиевую кислоту и клетчатку.

В июне профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе вареных овощей. По ее словам, термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов.

Она отметила, что лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах активизируются полезные вещества. Некоторые продукты и вовсе опасны в сыром виде из-за содержащихся в них токсинов. В пример она привела свеклу и капусту брокколи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022