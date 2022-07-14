Врач назвала лучший овощ для похудения и снижения холестерина

Блюда из овощей низкокалорийны, богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, а значит, помогают наладить обмен веществ и похудеть. Об этом в четверг, 14 июля, заявила эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

По ее словам, одним из лучших овощей для похудения и снижения холестерина является баклажан, содержащиеся в нем антоцианы обладают антисептическими свойствами и препятствуют развитию воспалительных процессов.

«Самый распространенный из них (из антоцианов. — Ред.) — насунин. Содержится он преимущественно в кожуре, составляет от 70 до 90% от общего количества антоцианов и защищает организм от окислительного стресса, повреждения клеток и ослабления защитных механизмов», — приводит слова Антиповой «Российская газета».

Кроме того, в баклажанах содержится хлорогеновая кислота, которая участвует в важных для оздоровления процессах: противоопухолевых, антиоксидантных, гипогликемических, гипохолестеринемических, противовирусных и противомикробных. Также в данном овоще много полезных нутриентов: они богаты витаминами группы В, содержат каротин, кальций, калий, фосфор, железо, марганец, магний, фолиевую кислоту и клетчатку.

В июне профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе вареных овощей. По ее словам, термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов.

Она отметила, что лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах активизируются полезные вещества. Некоторые продукты и вовсе опасны в сыром виде из-за содержащихся в них токсинов. В пример она привела свеклу и капусту брокколи.