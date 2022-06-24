Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии предметной подготовки визита Путина в Турцию
Общество
Самолет Ил-76 при падении под Рязанью оборвал ЛЭП
Общество
Эпидемиологи назвали четыре причины активизации опасных инфекций
Происшествия
Пассажирский поезд Новый Уренгой - Оренбург загорелся на Ямале
Мир
Сенат США одобрил закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Экономика
Финансовый советник рассказала о создании криптокошелька и оплаты с помощью него
Общество
В вузах России будут обучать специалистов по борьбе с терроризмом
Мир
Глава минсельхоза ФРГ предупредил о дальнейшем росте цен на продукты
Происшествия
Машина врезалась в стену дома на Садовом кольце в Москве
Общество
В России появится новый агрегатор такси «СвифтДрайв»
Общество
Гинеколог рассказал о побочных эффектах гормональной контрацепции

Диетолог рассказала о пользе вареных овощей

Диетолог Королева: термическая обработка овощей повысит их ценность для организма
0
Фото: unsplash/Iñigo De la Maza
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов. О том, какие овощи полезно отваривать и почему, рассказала 24 июня профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева.

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

По словам диетолога, лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах активизируются полезные вещества.

«Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин — это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови, а также для мужского здоровья. Часть жирорастворимых витаминов в составе некоторых овощей тоже обретает большую активность после термической обработки. Например, витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой», — приводит ее слова радио Sputnik.

Как отметила Королева, некоторые продукты и вовсе опасны в сыром виде из-за содержащихся в них токсинов. В пример она привела свеклу и капусту брокколи.

«Накопленный сульфорафан (вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, — Ред.) в составе капусты брокколи иногда может оказывать и токсическое воздействие на организм», — добавила эксперт.

Она пояснила, что овощи в сыром виде могут быть вредны при патологиях желудочно-кишечного тракта из-за грубого пищевого волокна, как следствие, плохо усваиваться организмом.

«Грубое пищевое волокно может быть вредным при патологиях желудочно-кишечного тракта. А в полуразрушенном состоянии пищевые волокна будут легче перерабатываться ферментами и усваиваться организмом», — уточнила Королева.

При этом нужно помнить, добавила диетолог, что и термическая обработка должна производиться щадящим образом, чтобы не произошло полного разрушения растительных волокон.

«Термическая обработка должна быть именно щадящей, так как при глубокой термической обработке растительные волокна разрушаются, и такие продукты, как те же свекла и морковь, обретают высокий гликемический индекс», — отметила эксперт.

По ее мнению под щадящей варкой следует понимать кипячение овощей не более двух-трех минут. Подойдет также термическая обработка при температуре 60-70 градусов, либо аэрогриль на максимально короткой по времени программе по две минуты с каждой стороны, или же использование пароварки-мультиварки не более пяти минут при 80-90 градусах.

Лишь употребление зелени в сыром виде поможет насытить организм гаммой полезных веществ, заключила Королева.

Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова 14 июня рассказала, что овощи и зелень содержат в себе вещества, замедляющие гибель клеток, включая клетки мозга. Брокколи, листовая зелень и капуста помогут с поступлением витаминов группы B, отметила она.

В марте диетолог Эшли Дэниелсон рассказала, что морковь является источником витамина A, который помогает сохранить остроту зрения и укрепляет иммунитет. В ней содержится много клетчатки, которая помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению уровня холестерина, добавила эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022