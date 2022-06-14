Диетолог назвала полезные для работы мозга продукты

Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала 14 июня продукты и напитки, полезные для работы мозга.

Специалист советует употреблять больше продуктов, богатых омега-3 и омега-6. Русакова рассказала, что эти вещества содержатся в морепродуктах и рыбе жирных сортов. Также ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, грецкие орехи, кунжут и фасоль.

Нутрициолог советует включить в рацион питания больше фруктов, овощей и ягод.

«Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов», — цитирует ее Ura.ru.

Овощи и зелень содержат в себе вещества, замедляющие гибель клеток, включая клетки мозга. Брокколи, листовая зелень и капуста помогут с поступлением витаминов группы B, отмечает Русакова.

Диетолог также добавила, что нельзя забывать и про сложные углеводы.

«Глюкоза необходима мозгу для получения энергии. Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга», — рассказал она.

Также специалист призвала поддерживать водный баланс. Она указала, что в противном случае это может привести к обезвоживанию, сгущению крови, повышению токсических веществ в организме.

Русакова рассказала, что для мозга полезны и травяные напитки — боярышник, имбирный чай. Также в пользу принесет и фоке, правда в ограниченном количестве — не более трех-четырех чашек в сутки для взрослого человека.

«Кофеин активизирует работу мозга, повышает концентрацию. Кофе препятствует развитию болезни Альцгеймера», — заключила диетолог.

27 мая британский врач Дебора Ли рассказала, что употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита.

20 января медики рассказали, что включение в рацион рыбы и орехов поможет поддержать здоровье суставов и избежать развития артрита. По их мнению, семечки и орехи, богатые микроэлементом селен и витамином Е, могут действовать как антиоксиданты и способствовать снижению воспаления.