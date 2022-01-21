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Врачи назвали продукты для профилактики артрита

Eat This, Not That!: включение в рацион рыбы и орехов поможет избежать артрита
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Включение в рацион рыбы и орехов поможет поддержать здоровье суставов и избежать развития артрита. Об этом медики 20 января рассказали порталу Eat This, Not That!.

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Врачи предупредили, что данное заболевание проявляется болезненными симптомами и существенно снижает качество жизни пациентов. Чтобы избежать развития воспаления, провоцирующего артрит, специалисты рекомендуют отказаться от употребления некоторых видов продуктов.

Так, следует исключить из рациона рафинированные углеводы, сахар, глютен и консерванты.

«Они вызывают сильное воспаление и могут спровоцировать обострение артрита или усугубить боль», — предостерегли эксперты.

Снизить риск развития заболевания поможет обогащение рациона рыбой, которая содержит большое количество омега-3. Этот продукт помогает снизить отек суставов у людей с артритом.

Кроме того, полезны семечки и орехи, богатые микроэлементом селен и витамином Е, которые действуют как антиоксиданты и также способствуют снижению воспаления.

Еще одной полезной привычкой станет замена растительного и сливочного масел на оливковое. Оно является источником здоровых мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

При этом употребление данных продуктов не отменяет необходимости консультации специалиста.

17 декабря врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Мария Гацанога рассказала «Известиям», почему при перемене погоды многие жалуются на усиление болевого синдрома в суставах, а также о том, как справиться с подобными симптомами. Специалист предупредила, что подобные боли могут свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как артроз и артрит.

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