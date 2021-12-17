Ревматолог назвала причины боли в суставах при перемене погоды

Врач-терапевт, врач-ревматолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Мария Гацанога рассказала «Известиям», почему при перемене погоды многие пациенты жалуются на на ухудшение самочувствия и усиление болевого синдрома в суставах, а также о том, как справиться с подобными симптомами.

Как подчеркнула специалист, дискомфорт, возникающий в суставах в период непогоды, скорее всего, связан с колебаниями атмосферного давления, приводящими к изменению тонуса кровеносных сосудов, питающих сустав. Это, в свою очередь, может вызвать изменение продукции синовиальной жидкости, находящейся в суставной сумке, а, значит, и давления в ней. При изменении давления в суставной сумке раздражаются болевые рецепторы, что и проявляется болью. Подобная последовательность изменений характерна для поврежденного сустава, так как здоровая ткань не реагирует на изменение погоды.



«Таким образом, первоисточником проблемы является не перемена погоды и колебания атмосферного давления, а факторы, которые могли привести к повреждению суставного хряща. К таким факторам можно отнести, например, неправильное питание с дефицитом минералов и микроэлементов, которые участвуют в «строительстве» хряща и суставных поверхностей. Избыточная масса тела также пагубно влияет на суставы, создавая чрезмерную нагрузку на них. Ношение некачественной или деформированной обуви тоже немаловажный фактор, так как неправильное распределение нагрузки на суставы при ходьбе приводит к повреждению хряща. Малоподвижный образ жизни, так же как и неумеренная физическая нагрузка могут вносить свой вклад в повреждение суставов», — рассказала Гацанога.

Чтобы уменьшить боли в суставах и предупредить дальнейшее прогрессирование болезни, необходимо устранить влияние факторов, разрушающих хрящевую ткань: контролировать массу тела, практиковать сбалансированные физические нагрузки и занятия спортом под руководством сертифицированных специалистов, носить удобную качественную обувь.

Врач также рекомендовала провести фармакологическую коррекцию повреждения суставов: прием поливитаминных препаратов и так называемых хондропротекторов, а также противовоспалительных средств. Однако следует помнить, что необходимые препараты может назначить только врач после осмотра.

Кроме того, врач отметила, что подобные боли могут свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как артроз и артрит.

Ранее специалисты сообщили, что рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму.

Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.