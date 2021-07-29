Прямой эфир
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке
Культура
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Общество
Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» возобновят с августа
Наука
Экипаж МКС приостановит работы из-за ситуации с модулем «Наука»
Спорт
Спортсменке из США стало «мерзко» от успеха россиян на Олимпиаде
Наука
На Украине предложили лишать гражданства владельцев кондитерских фабрик в России
Общество
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Врачи назвали вредные при артрите продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму. Об этом в четверг, 29 июля, пишет газета Daily Express со ссылкой на специалистов медицинского ресурса Medical News Today.

Вред ли получится: больше половины россиян не заботятся о здоровье
Особенно много равнодушных к своему самочувствию — в возрасте около 50 лет

Как предупреждают медики, выбирая на завтрак белый тостовый хлеб, можно спровоцировать обострение заболевания, приводя к появлению боли в суставах, воспалению и ограничению движения. Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, рис и картофельные чипсы, способствуют росту конечных окислителей полного гликозилирования, уточнили эксперты.

Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.

Ранее, 11 июня, американские специалисты из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s заявили, что употребление определенных напитков — например, сладких газировок и пива — может приводить к развитию ревматоидного артрита.

В апреле эксперты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита. По их мнению, «тупая боль» в руках может стать индикатором болезни. Вторым симптомом, по словам специалистов, является болезненное ощущение жжения в суставах, характерное для первой половины дня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021