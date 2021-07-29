Врачи назвали вредные при артрите продукты

Рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму. Об этом в четверг, 29 июля, пишет газета Daily Express со ссылкой на специалистов медицинского ресурса Medical News Today.

Как предупреждают медики, выбирая на завтрак белый тостовый хлеб, можно спровоцировать обострение заболевания, приводя к появлению боли в суставах, воспалению и ограничению движения. Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, рис и картофельные чипсы, способствуют росту конечных окислителей полного гликозилирования, уточнили эксперты.

Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.

Ранее, 11 июня, американские специалисты из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s заявили, что употребление определенных напитков — например, сладких газировок и пива — может приводить к развитию ревматоидного артрита.

В апреле эксперты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита. По их мнению, «тупая боль» в руках может стать индикатором болезни. Вторым симптомом, по словам специалистов, является болезненное ощущение жжения в суставах, характерное для первой половины дня.