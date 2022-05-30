Врач назвала полезный продукт для профилактики артрита

Употребление в пищу бобовых, и в особенности фасоли, помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита. Об этом в пятницу, 27 мая, заявила британский врач Дебора Ли в разговоре с газетой Express.

Она пояснила, что в бобовых содержатся различные полезные для здоровья микронутриенты — от витаминов до клетчатки, а особенно ценными специалист назвала их антиоксидантные свойства.

«Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление», — сказала Ли.

По словам врача, основной причиной развития артрита становится воспаление, которое со временем переходит в хроническую форму.

Специалист считает, что диета, богатая антиоксидантами, может помочь снизить уровень хронического воспаления.

Ранее, 8 февраля, южнокорейские ученые назвали лук и чеснок лучшими помощниками в борьбе с артритом благодаря их уникальным иммуностимулирующим свойствам.

До этого, 20 января, медики рассказали, что включение в рацион рыбы и орехов поможет поддержать здоровье суставов и избежать развития артрита. По их мнению, семечки и орехи, богатые микроэлементом селен и витамином Е, могут действовать как антиоксиданты и способствовать снижению воспаления.

При этом специалисты порекомендовали отказаться от употребления рафинированных углеводов, сахара, глютена и консервантов.