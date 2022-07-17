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Мэр Алчевска рассказал о раненом жителе города после обстрела ВСУ

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Фото: telegram/Политика Страны
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Пока есть данные об одном пострадавшем в результате обстрела города Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу, 16 июля, рассказал «Известиям» мэр города Альберт Апшев.

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«По городу Алчевску нанесен ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар пришелся по коммунальному предприятию. Оно занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города», — сказал он.

По его словам, полностью разрушен троллейбусно-автобусный парк, хозяйственные постройки. Ведется разбор завалов.

16 июля украинские националисты атаковали село Скаргоровка в ЛНР. Подчеркивалось, что обстрел был произведен с помощью РСЗО HIMARS американского производства.

10 июля украинские боевики провели обстрел Алчевска с помощью РСЗО HIMARS. Всего по населенному пункту было выпущено четыре ракеты.

9 июля украинские радикалы также наносили ракетный удар по Алчевску при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS.

Ранее в этот же день появилась информация о ракетном ударе ВСУ по городу Ирмино в ЛНР с применением той же самой модели РСЗО. Пострадала женщина.

1 июля ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из HIMARS. До этого, 28 июня, удар HIMARS был нанесен по городу Перевальск. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнял, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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