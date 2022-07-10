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ВСУ снова обстреляли Алчевск из американских РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Алчевску при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS.

Ранее в этот же день появилась информация о ракетном ударе ВСУ по городу Ирмино в ЛНР с применением той же самой модели РСЗО. Пострадала женщина.

1 июля ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из HIMARS. До этого, 28 июня, удар HIMARS был нанесен по городу Перевальск. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнял, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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