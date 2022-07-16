Украинские войска обстреляли село в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Вооруженные формирования Украины атаковали село Скарговка в Луганской Народной Республике с помощью поставленной им американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили 16 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован рано утром. Украинские боевики выпустили в сторону села одну ракету.

15 июля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди.

13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о ракетных ударах «Точкой-У» по Луганску. В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики использовали для удара по Луганску боеприпасы к РСЗО HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.

10 июля украинские боевики обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик. Обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

До этого, 9 июня, представитель России при ООН Василий Небензя назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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