Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Их производят дальнобойной артиллерией, в том числе поставляемыми Киеву Западом реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате ударов националистов в Стаханове были уничтожены продовольственный склад и склад строительных материалов. Многие американские ракеты не попали в цель, а угодили в жилой сектор города.

«Был кромешный ад. Стрельба продолжалась и продолжалась, а мы посидели с мамой в погребе до восьми утра, пока нас не вывело ополчение ЛНР», — рассказала местная жительница Лидия.

В домах вылетели окна, обвалились крыши, вывернуло ворота на гараже. Некоторые горожане лишились жилья.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму. Он отметил, что в этом случае целью РСЗО могут стать материалы, боеприпасы и скопление военной техники.

Вашингтон направил Киеву РСЗО HIMARS в рамках пакета военной помощи. США продолжают снабжать вооружением Украину.

Минобороны РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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