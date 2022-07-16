Орешкин заявил о возможном снижении ключевой ставки 22 июля

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин не исключил 16 июля вероятности снижения ключевой ставки по итогам заседания директоров Банка России на следующей неделе.

«ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки», — сказал Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».

Снижения ключевой ставки на плановом заседании совета директоров Банка России 22 июля ожидают все 17 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших кредитных организаций. Двенадцать из них прогнозируют сокращение показателя до 9%, еще четверо — сразу до 8,5%. В «Альфа-банке» сообщили, что ожидают либо очень незначительного снижения ставки, либо ее сохранения на текущем уровне, однако цифры не уточнили.

23 июня первый заместитель главы Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В последний раз, 10 июня, Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых.

Еще 2 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что министерство рассчитывает на то, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, что, по его словам, подстегнет рыночное кредитование.

В конце февраля Банк России на фоне беспрецедентных санкций против Москвы и возросшей волатильности на финансовом рынке поднимал базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения. Затем она снижалась несколько раз.